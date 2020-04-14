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GeriFutbol Altınordu'da sabrın sonu Yusuf Yalçın Arslan
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Altınordu'da sabrın sonu Yusuf Yalçın Arslan

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Altınordu'da sabrın sonu Yusuf Yalçın Arslan
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kapmanın sevincini yaşıyor.

2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen savunma oyuncusu, kupa maçları dışında fazla forma şansı bulamayınca yine kırmızı-lacivertlilerin altyapı takımlarında oynadı. 

Tecrübe kazanması için 2017-18 sezonunda Sarıyer'e kiralanan, geçen sezon ise hazırlayacı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan Yusuf, bu süreçte 2'nci Lig deneyimi yaşadı.

Bu sezon başında yeniden Altınordu'ya dönen 22 yaşındaki defans oyuncusu, 14 lig, 4 kupa maçında görev aldı. Alt yaş gruplarında 34 kez milli formayı giyen Yusuf, 1'inc Lig'de son 2 maçta ilk 11'de oynadı.

Altınorduda sabrın sonu Yusuf Yalçın Arslan

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