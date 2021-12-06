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Altınordu'da rakibe hakaret eden Enis Destan'ı başkanı kadro dışı bıraktı

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Enis Destan
Altınorduda rakibe hakaret eden Enis Destanı başkanı kadro dışı bıraktı

Spor Toto 1’inci Lig’de dün evinde Yılport Samsunspor’a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu’da müsabakayı tribünden izleyen yıldız adayı genç forvet Enis Destan’ın kadro dışı kaldığı öğrenildi.

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Hafta içinde 68 Aksaray Belediyespor’la oynanan kupa maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Enis’in bu hareketi kırmızı-lacivertli kulüpte de cezasız kalmadı. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın genç santrforu kadro dışı bıraktığı belirtildi. 

Kulüp tesislerinden ayrılan Enis’in kaç maç men cezası alacağı merak konusu olurken, 19 yaşındaki yıldız adayı ilk yarının bitimine 3 hafta kala izinli olarak takımdan ayrıldı. Burak İnce’yi geçen ay Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e satan İzmir temsilcisi, devre arasında Enis’i de Avrupa kulüplerinden birine göndererek önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sezon başında kulüpten izin alıp gittiği Avrupa’ya transferin kapısından dönen, ardından ligde bu sezon bekleneni veremeyen Enis, U21 Milli Takımı’nda da görev alıyor. Enis, Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.



EROĞLU: "FİNAL PASLARINI ATAMADIK"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçında ileri uçta final paslarını istedikleri şekilde atamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık, geçişlerle pozisyonlar bulduk fakat istediğimiz final paslarını bir türlü atamadık. Yine ceza sahasına girdiğimiz pozisyonlarda doğru oyuncuyu bulamadık. Dengeli giden oyunda top rakipteyken de kaleye yaslandığımızda kalemizde golü gördük" dedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında bu sezonun en çok ceza sahası girişini yaptıkları maçı oynadıklarını dile getiren Eroğlu, "Son vuruşlarda etkisiz olmamızın yanı sıra doğru oyuncuyu bulamayınca bir türlü golü atamadık. Eğer golü atsak maç lehimize dönebilirdi. Bireysel becerilerde başarılı değildik" diye konuştu.

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Enis Destan

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