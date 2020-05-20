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GeriFutbol Altınordu'da Oğulcan Ülgün hazır döndü
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Altınordu'da Oğulcan Ülgün hazır döndü

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Altınordu'da Oğulcan Ülgün hazır döndü
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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyen ön libero Oğulcan Ülgün, antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin göz bebeği oldu.

Koronavirüs salgını öncesi sakatlığı nedeniyle son 7 maçta kadroda yer almayan genç futbolcunun tamamen iyileştiği ve takımın en formda oyuncusu olduğu belirtildi.

Lige verilen arayı izole oldukları Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde iyi değerlendiren Oğulcan'la özellikle forvet Yasin'in yakından ilgilendiği ve genç oyuncuya özel antrenmanlar yaptırdığı kaydedildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da özel çalışmalar yaparak hazır duruma gelen Oğulcan'ın performansından memnun olduğu bildirildi.

Altınorduda Oğulcan Ülgün hazır döndü

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