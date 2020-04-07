MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu'da Oğulcan Ülgün formaya hasret
GeriFutbol Altınordu'da Oğulcan Ülgün formaya hasret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Altınordu'da Oğulcan Ülgün formaya hasret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu'da Oğulcan Ülgün formaya hasret
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da koronavirüs salgını öncesi sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Oğulcan Ülgün, formasını çok özlediğini dile getirdi.

Ligin 21'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikasında sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı.

Küresel salgın nedeniyle lige verilen arada tamamen iyileştiğini belirten 21 yaşındaki ön libero, "Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sakatlık döneminde arkadaşlarını tribünden desteklediğini söyleyen Oğulcan, "İnşallah kısa süre içinde tekrar futbola döneriz" diye konuştu.

 

Altınorduda Oğulcan Ülgün formaya hasret

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle