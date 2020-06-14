MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu’da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...
GeriFutbol Altınordu’da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Altınordu’da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu’da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da sakatlıktan çıkan Oğulcan Ülgün’ün tamamen iyileşemediği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

Teknik heyet tarafından dinlendirilen Oğulcan salı günü yeniden kontrolden geçirilecek.

Kırmızı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Süper Lig ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki futbolcunun 21 Haziran’da deplasmanda oynanacak Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde netlik kazanacak.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlıktan çıkan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak.

Ligde bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu sırasıyla Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor’la (D) karşılaşacak.

 

Altınordu’da Oğulcan Ülgün belirsiz Tamamen iyileşmedi...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle