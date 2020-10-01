Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu geçen sezon kupada ve ligde 4'er karşılaşmada görev verdiği genç futbolcuyu bu sezon ilk 11'e monte etti. Muzaffer, ilk 3 haftada Menemenspor (D), Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'a (D) karşı gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Bursa'nın TSE Arabayatağıspor kulübünden 2016 yılında transfer edilen genç krampon, kırmızı-lacivertlilerin U16, U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra Misli.com 2'nci Lig'deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmadan A takımda şans bulmayı başardı.



Ligde cumartesi günü evinde Ankaraspor'la karşılaşacak Altınordu'da sağ bek Onur iyileşirken, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor. Bu arada Altınordu'da ilk 3 haftada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce ile Beşiktaş'tan kiralanan orta saha oyuncusu Oğuzhan, U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Ay-yıldızlılar, 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile iki hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan İzmir temsilcisinin listesinde yer alan Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın transferi gerçekleşmedi. Süper Lig ekibini çalıştıran Hamza Hamzaoğlu'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Stoper Ravil'i Medipol Başakşehir'e satan Altınordu, savunmaya takviye yapmak istiyor.

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