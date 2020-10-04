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DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Altınordu’da moraller tavan yaptı! 4 maçta 3 galibiyet...

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Altınordu’da moraller tavan yaptı! 4 maçta 3 galibiyet...
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TFF 1’inci Lig’de evinde Ankaraspor’u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Altınordu, milli maç arasına büyük moralle girdi.

Bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alıp 9 puana ulaşan ve zirve mücadelesine ortak olan kırmızı-lacivertliler, 2014-2015’te yükseldiği 1’inci Lig’deki en iyi ilk 4 hafta performansını yakaladı. Sadece Bursaspor’a evinde 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi, Menemenspor ve Ankaraspor’u 2-0, Boluspor’u da 2-1 yenmeyi başardı.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 4 haftaki güzel oyunu gelecekte de sahaya yansıtacaklarını söyledi. Milli arada eksiklerin giderileceğini anlatan deneyimli teknik adam, "Sistemimiz oturacak. Bu süreçte skor üretmek ve puanlar toplamak çok önemli. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Ayrıca yetiştirici misyonumuz devam ediyor. Aramızdan ayrılan oyuncularımız oldu ancak biz sistem takımıyız. Gelen isimler de sistemimize adapte oluyor" diye konuştu.

 

Altınordu’da moraller tavan yaptı 4 maçta 3 galibiyet...

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