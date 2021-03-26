Altınordu’da Metehan Mimaroğlu rüzgarı! Gol attığı 6 maçta 16 puan...

Geçen sezon devre arasında Misli.com 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilip, yarım sezonda 4 gol kaydeden Metehan, bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı.



Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

İzmir ekibi bu periyotta Menemenspor (D), Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Altay'ı (D) 3-1, İstanbulspor'u (D) 2-1 mağlup ederken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı.

Takımda 9 golü bulunan Enis'ten sonra 6'şar golle Ahmet İlhan'la birlikte en skorer iki isimden biri olan Metehan, 2 de asist yaptı.

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