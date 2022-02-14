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Altınordu'da Mehmet Seyit Özkan'ın ilkesi ilk kez bozuldu! 'Süper Lig'e çıkmak istemiyorum'dan küme düşme hattına...

#Altınordu#Mehmet Seyit Özkan#Spor Toto 1. Lig
Altınorduda Mehmet Seyit Özkanın ilkesi ilk kez bozuldu Süper Lige çıkmak istemiyorumdan küme düşme hattına...

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Altınordu, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın açıkladığı altyapı ilkesinden ilk kez taviz verdi.

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Altyapıya yaptığı yatırımla ve kadrosunda Türk futbolcuları oynatmasıyla örnek bir model uygulayan Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiriyor.

Ligde son 5 maçını kaybeden İzmir ekibi, 23 hafta sonunda 22 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme hattında Bursaspor 24 puanla 16'ncı, Denizlispor 21 puanla 18'inci, Balıkesirpsor ise 11 puanla son sırada bulunuyor.

BU SEZON TEK BERABERLİKLERİ VAR

Altınordu, bu sezon ligde çıktığı 23 maçta yalnızca bir kez beraberlik aldı. Geri kalan 22 maçta 15 kez mağlup olan İzmir ekibi, 7 kez de sahadan 3 puanla ayrıldı.

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GEÇEN SEZON SÜPER LİG'İN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Geçen sezon 1. Lig'i 6. sırada bitiren Altınordu, play-off yarı finalinde Samsunspor'u geçmiş ve finalde Altay ile karşılaşmıştı. Altay maçı 1-0 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

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BAŞKAN MEHMET SEYİT ÖZKAN: SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEMİYORUZ

Altınordu'nun vizyoner başkanı Mehmet Seyit Özkan, geçen sezon play-off'a kalmalarının ardından dikkat çeken bir açıklama yapmış ve Süper Lig'e yükselmek istemediklerini söylemişti.

Mehmet Seyit Özkan şu ifadeleri kullanmıştı:

ALFA akademimizin her yıl Süper Lig seviyesinde en az 5 oyuncu yetiştirmesi için 3-5 yıla daha ihtiyacımız var. Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da. Herkesin bunca emeğine 'büyük saygı' duyuyorum. Altınordu'yu 8,5 yılda 'Türkiye'nin Altınordu'su' yaptık. Herkesin gönlüne düştük, bu toprakların çocuklarının umudu olduk. Bu zaman içinde Genç Milli Takımlarımıza tam 58 oyuncu verdik. A Milli Takımımızın as oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdik.

Altınorduda Mehmet Seyit Özkanın ilkesi ilk kez bozuldu Süper Lige çıkmak istemiyorumdan küme düşme hattına...

İLK 11'DE ALTYAPIDAN 4 OYUNCU İLKESİ

Mehmet Seyit Özkan, yaptığı açıklamanın devamında bu sezonu kastederek; "Gelecek sezon ilk 11'de altyapıdan 4 oyuncu ile sahaya çıkacağız. Ne olursa olsun bu ilkemizi bozmayacağız. Bu takımla ve ilkelerimizle ne kazanırsak o kadar. Hayır da şer de Allah'tandır. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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KÜME DÜŞME HATTINDA İLKEDEN VAZGEÇİLDİ

Sezonun ilk 22 maçında Mehmet Seyit Özkan'ın açıkladığı 'ilk 11'de altyapıdan 5 oyuncu kullanma' ilkesini uygulayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu hafta oynanan Gençlerbirliği maçında bu ilkeyi ilk kez bozdu. Eroğlu, Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde altyapıdan yetişen 3 isme görev verdi.

Kaleci Ali Emre (23), sağ bek Furkan (19) ve gurbetçi sağ kanat Kenan (19) dışındaki 8 futbolcunun transferle kulübe gelen isimler olması dikkat çekti.

YAŞ ORTALAMASI 26.4

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11’de Ali Dere (29), Kubilay (27), Erdi (25), Volkan (31), Ahmet İlhan (34), Kürşad (26), Hüsamettin (26) ve Recep (32) olmak üzere dış transferle takıma katılan tecrübeli oyunculara görev verdi.

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Kırmızı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında sahaya 26.4 yaş ortalamasıyla çıktı.

Altınordu’da bu sezon İstanbulspor (D), Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor (D) maçlarında ilk 11’de 7 genç futbolcu forma giymişti.

İzmir ekibi çarşamba günü ligde düşme hattındaki rakiplerinden Altaş Denizlispor’a Ege derbisinde konuk olacak.

Altınorduda Mehmet Seyit Özkanın ilkesi ilk kez bozuldu Süper Lige çıkmak istemiyorumdan küme düşme hattına...

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#Altınordu#Mehmet Seyit Özkan#Spor Toto 1. Lig

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