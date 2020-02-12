Altınordu’da Kemal operasyonu

Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfora yeni bir teklif sunacak. Bu sezon ilk yarıda sakatlığının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Kemal, ikinci yarıda tamamen iyileşerek son 2 maçta ilk 11’de oynadı.



Sakatlığı nedeniyle az forma giymesine rağmen attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki golcünün yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kemal, geçen sezon da kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 2 gol atıp sakatlanarak sezonu kapatmıştı.



Öte yandan Altınordu’da sakatlığı bulunan Oğulcan ve Kerim, cuma günü İzmir’de oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;