MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu’da iki ayrılık daha! Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu...
GeriFutbol Altınordu’da iki ayrılık daha! Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Altınordu’da iki ayrılık daha! Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu’da iki ayrılık daha! Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu...
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da sözleşmeleri sona eren Berkay, Yasin ve Kemal’in ardından kiralık oynayan Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu’nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Devre arasında İttifak Holding Konyaspor’dan kiralanan sol bek Ali ile yine ara transfer döneminde Göztepe’den kiralanan sol kanat Batuhan için Altınordu’nun yeni bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.

Gurbetçi savunmacı Ali, yarım sezonda kırmızı-lacivertli formayla 11 maça çıkıp 4 asist yaparken, 7 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki Batuhan, 32’nci haftadaki Bursaspor deplasmanında ayağın kırılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

 

Altınordu’da iki ayrılık daha Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle