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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu futbolcularını uyardı

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Altınordu'da Hüseyin Eroğlu futbolcularını uyardı
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TFF 1 Lig ekiplerinden Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada eksiklerini ve hatalarını kapatmak için düğmeye bastı.

TFF 1'inciLig temsilcisi Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada eksiklerini ve hatalarını kapatmak için düğmeye bastı. Teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini evlerinde cep telefonu ve bilgisayar üzerinden izleyen futbolcular, hangi pozisyonlarda hata yaptıklarını görerek hatalarından ders çıkarmaya başladı.

Oyunculara gönderilen görüntülerde bireysel hatalara dikkat çekildiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun öğrencilerine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Fiziksel açıdan güç kaybına uğramamak için evlerinde bireysel antrenmanlarını sürdüren İzmir ekibine psikolog tarafından psikolojik destek de veriliyor.

Altınorduda Hüseyin Eroğlu futbolcularını uyardı

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