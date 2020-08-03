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GeriFutbol Altınordu'da Hüseyin Eroğlu 300. maça doğru
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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu 300. maça doğru

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Altınordu'da Hüseyin Eroğlu 300. maça doğru
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 8 sezonda görev aldığı kırmızı-lacivertli takımın başında toplam 292 resmi karşılaşmaya çıktı.

İzmirli teknik adam, yeni sezonda Altınordu'nun başında üçüncü kez dalya diyerek 300 maçı geride bırakacak. İzmir ekibinde 2012-13 sezonundan bu yana görevde olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu'yu ilk yılında 2. Lig'e ikinci senesinde ise 1. Lig'e taşıdı. Altınordu son 6 sezonda 1. Lig'de yer aldı.

Yeni sezonda Süper Lig hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan deneyimli teknik adam, Başkan Seyit Mehmet Özkan ile gönül birlikteliğinin olduğunu ifade ederek, "Kişisel hedeflerim yok, kulübümüzün hedefleri var. 8 yıl önce uzun olduğunu bildiğimiz bir yola çıktık ve halen yürüyoruz. Benim için önce kulübümüzün yararı gelir. Kişisel hedefleriniz kulübün menfaatleri ile çatışırsa başarılı olmanız mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Altınorduda Hüseyin Eroğlu 300. maça doğru

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