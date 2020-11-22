Altınordu'da hedef Süper Lig

Oynadığı 10 maçta 20 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan İzmir temsilcisi, zirve yarışına ağırlığını koydu. Üst üste 7'nci sezonunu geçirdiği 1. Lig'de daha önce 4 kez Play-Off'u son anda ıskalayan kırmızı lacivertliler, bu kez ilk 2 için iddialı olduğunu gösterdi. İzmir'de çıktığı son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan Altınordu, iç saha performanslarına göre lider konumuna geldi. Prensip gereği kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan kırmızı lacivertliler, altyapıdan yetişen gençleriyle başarı yakalayarak alkış topladı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, çıkışlarının devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Daha yolun başındayız. Önümüzde şimdi daha zorlu bir süreç var. Kazanıp adım adım devam etmeliyiz" yorumu yaptı. İstanbulspor ve Altınordu’nun benzer takımlar olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Bu ligde belirli bir sisteme sahip olup futbolun doğrularını yapmaya çalışan iki takımın mücadelesini geride bıraktık. Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle kadromuzu oldukça fazla değiştirmek zorunda kalırken rakibe göre pozisyon almayı tercih ettik. Bekleme oyunu oynayıp hızlı hücumlarla fırsat yaratmayı planladık. Maçın hemen başında Furkan Çil'in golüyle bu hedefimize de ulaştık. İlerleyen bölümlerde topa hakim olan İstanbulspor gibi görünse de oyunu yönlendirdik ve önemli bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.

GALİBİYET EKSİKLERE HEDİYE

Altınordulu futbolcular, 1-0'lık İstanbulspor galibiyeti sonrası kadroda yer alamayan takım arkadaşlarını unutmadı. İzmir temsilcisinde koronavirüs testleri pozitif çıkan Muhammed Mert, Ahmet Dereli ve Metehan Mimaroğlu'nın yanı sıra son testi negatif çıkan Oğulcan Ülgün ile sakatlıkları bulunan Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz forma giyemedi. Takım arkadaşları 6 futbolcunun isimlerinin yazılı olduğu formaları açarak kendilerine destek oldu. Bu fotoğraf üzerine kulüpten, "Birlikte Başaracağız" mesajı yayınlandı.

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