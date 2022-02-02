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Altınordu'da hedef Erdi Dikmen! Bonservis sorunu çözülürse...

#Altınordu#Erdi Dikmen#Spor Toto 1. Lig
Altınorduda hedef Erdi Dikmen Bonservis sorunu çözülürse...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ankaragücü forması giyen Erdi Dikmen'in transferini bitirmek için harekete geçti.

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Spor Toto 1’inci Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, transfer arayışında Ankaragücü’nden stoper Erdi Dikmen’e kanca attı.

Bu sezon ilk yarıda Başkent ekibiyle ligde ve kupada 3’er maça çıkan 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle bonservis sorununu çözmesi halinde İzmir temsilcisine imza atabileceği ifade edildi.

Altyapısından yetiştiği Samsunspor’da profesyonel olan Erdi, 2018-19’da Keçiörengücü formasıyla 2’nci Lig’de şampiyonluk yaşadı. 2020-21’de Ankaragücü’ne transfer olup Süper Lig’de 25 maça çıkan defans oyuncusu sarı-lacivertli ekipte geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

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#Altınordu#Erdi Dikmen#Spor Toto 1. Lig

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