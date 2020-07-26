Altınordu’da gündem Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli!
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan’la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti.
Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor’la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor’da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli’yi transfer listesine ekledi.
Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.
Hatayspor’la sözleşmesi sona eren Mirkan’a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet’in Adanaspor’dan ayrılması bekleniyor.
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