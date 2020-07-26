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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Altınordu’da gündem Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli!

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Altınordu’da gündem Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli!
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan’la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti.

Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor’la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor’da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli’yi transfer listesine ekledi.

Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.

Hatayspor’la sözleşmesi sona eren Mirkan’a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet’in Adanaspor’dan ayrılması bekleniyor.

 

Altınordu’da gündem Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli

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