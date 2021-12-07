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Altınordu’da gözler ara transferde! En az 4 takviye...

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri
Altınordu’da gözler ara transferde En az 4 takviye...

Spor Toto 1’inci Lig’de 16’ncı haftayı bay geçirecek Altınordu’da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puanla 18’inci sırada yer alan İzmir ekibi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Kalesinde 29 gol gören kırmızı-lacivertlilerin transferde önceliği savunma hattına vereceği öğrenildi.

Transfer arayışlarına başlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun kulübün yapısına uyacak isimleri belirleyip yönetime sunacağı ifade edildi. 

Geçen sezon Play-Off finali oynayan, bu sezon ise ilk yarıda korkulu rüya gören Altınordu’nun ikinci devrede düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmak için en az 4 takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Yabancı futbolcu oynatmadan, genç ağırlıkla kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertlilerden Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld’e transfer olan Burak İnce, devre arasında takımdan ayrılıp Avrupa macerasına başlayacak.

Kadro dışı kalan Enis Destan’ın da satılması gündemde.

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri

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