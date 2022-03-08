Altınordu’da golcü sıkıntısı

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İzmir ekibinde sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Menemenspor (D) ve Erzurumspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli golcü Ahmet Dereli’nin bu hafta da büyük ihtimalle riske edilmeyeceği bildirildi.



Ahmet Dereli’nin sakat, Hüsamettin’in cezalı olduğu kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun ileri uçta şimdiye kadar gol atma başarısı gösteremeyen 22 yaşındaki Anıl’ı sahaya sürmesi bekleniyor.

Henüz forma şansı bulamayan altyapı patentli 20 yaşındaki Gökberk de alternatif golcü olarak kulübede görev bekleyecek.

Kürşad ve Kubilay’ın cezalarının sona erdiği Altınordu’da belinden sakatlık yaşayan sol bek Ali Dere’nin durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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