Altınordu’da Eroğlu ilk kez düşme korkusu yaşıyor

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İzmir temsilcisinde göreve başladığı 2012-2013 sezonunda takımı 3’üncü Lig’de şampiyon yapan, bir sonraki sezon 2013-2014’te 2’nci Lig’de yine zirvede yer alarak art arda 2 kupa kaldıran 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 8’inci sezonunu geçirdiği 1’inci Lig’de bu sezon takımını kabustan çıkaramadı.



1’inci Lig’de 4 kez Play-Off’u kıl payı kaçırdıktan sonra henüz geçen sezon Altay’la oynadığı Play-Off finalini 90’ıncı dakikadaki tek golle kaybederek kıl payı Süper Lig’in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, bu sezon düşme hattına demir attı.

İkinci yarıda çıktığı son 7 maçını kaybeden 22 puanlı Altınordu, kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 18’inci sırada yer alıyor.

Pazartesi günü İzmir derbisinde Menemenspor’a konuk olacak Altınordu seri galibiyetler alarak lige tutunmayı hedefliyor.

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