Altınordu’da Erhan Erentürk kalıyor! Fatih Karagümrük ve Alanyaspor ilgileniyordu...

Geçen sezon kırmızı-lacivertli ekibin Play-Off finali oynamasında pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi ile Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor’un ilgilendiği ancak iki kulübün de resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi.

Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erhan’ın cazip bir teklif sunulmazsa yuvada kalması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi 9 futbolcusuyla yollarını ayıran İzmir temsilcisinde teknik heyetin daha fazla kan kaybı yaşamak istemediği dile getirildi.

Altınordu’da Furkan Çil, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre ve Metehan’la yollar ayrıldı.

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