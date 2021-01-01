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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Altınordu’da eksik sayısı 15’e çıktı! 4 koronavirüs vakası daha...

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Altınordu’da eksik sayısı 15’e çıktı! 4 koronavirüs vakası daha...
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TFF 1’inci Lig’de ilk yarının son haftasında yarın evinde saat 19.00’da Aydeniz Et Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek Altınordu’da eksik futbolcu sayısı 15’e yükseldi.

İzmir ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre’nin yanı sıra 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. 

Toplam 11 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanıp izolasyon altına alındıkları İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman da Balıkesirspor sınavında forma giyemeyecek.

Altınordu’da eksik sayısı 15’e çıktı 4 koronavirüs vakası daha...

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