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Altınordu’da Ahmet Dereli rekora gidiyor

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Ahmet Dereli
Altınordu’da Ahmet Dereli rekora gidiyor

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son haftalarında topladığı puanlarla düşme hattından kurtulan Altınordu’da attığı gollerle takımını sırtlayan Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli formayla ikinci kez kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı.

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Geçen sezon 24 maçta 9 gol kaydederek en skorer yılını geçiren gurbetçi santrfor, bu sezon henüz ilk yarı sonunda 17 maçta 8 gole ulaştı.

Bu sezon 6 ve 7’nci haftada Altaş Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) filelerini sarstıktan sonra 8 hafta sessiz kalan 29 yaşındaki golcü, son 3 maçı boş geçmedi.

Üst üste Kocaelispor, Balıkesirspor (4) (D) ve Beypiliç Boluspor ağlarını havalandıran Ahmet Dereli, bu performansıyla takımın en skorer ismi konumuna geldi.

İKİNCİ KEZ 4 GOL ATTI

Ahmet Dereli, Altınordu formasıyla ikinci kez bir 90 dakikaya 4 gol sığdırdı.

Geçen sezon iç sahada 6-3 kazandıkları Eskişehirspor maçında 4 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi forvet, bu sezon 4-3 kazandıkları Balıkesirspor deplasmanında aynı başarıyı gösterdi.

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Ahmet Dereli

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