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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Altınordu’da 2 yolcu! Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün...

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Altınordu’da 2 yolcu! Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün...
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TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da fazla forma şansı bulamayan Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün’e kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan önce Misli.com 2’nci Lig’deki hazırlayıcı kulüp Niğde Anadolu FK’ya transfer edilen, daha sonra ise Niğde’de 1 maça çıkıp Altınordu’ya geçiş yapan 27 yaşındaki gurbetçi sağ bek Alper, İzmir ekibinde ligde 9, kupada 2 müsabakada görev aldı.

Beşiktaş’tan 2 yıllığına kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Oğuzhan ise ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 1 kez rakip fileleri sarstı. 

Kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosunu 2 kanat, 1 de orta saha oyuncusuyla takviye etmeyi planladığı öğrenildi.

Altınordu sezonun ikinci yarısı öncesi cuma günü kendi tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Altınordu’da 2 yolcu Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün...

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