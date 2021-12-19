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Altınordu yükseliişe geçti! 4 haftada 3 galibiyet

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Sporanasayfa
Altınordu yükseliişe geçti 4 haftada 3 galibiyet

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de son 4 haftada aldığı 3 galibiyetle yükselişe geçti.

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Spor Toto 1. Lig’de Altınordu, dün akşam deplasmanda oynadığı maçta Balıkesirspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup etti. Kırmızı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin tamamını Ahmet Dereli kaydetti. 29 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti.

Yükseliş başladı

Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Balıkesir deplasmanında alarak 3 İzmir’e dönen Altınordu, 17 maç sonunda puanını 19’a yükseltti. 4 hafta önce küme düşme hattının dibinde bulunan kırmızı-lacivertliler, son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 12 puan toplayarak dipten kurtuldu. 16 sıraya yükselen İzmir temsilcisi, küme düşme hattının üzerinde yer alan Keçiörengücü ve Manisa FK ile puanını eşitledi.

Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada bu sezon deplasmanda ilk kez kazandıklarına dikkat çekerek, “Deplasmandan çok önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Özgüvenimiz ve motivasyonumuz yükseldi. İkinci yarı daha iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Sporanasayfa

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