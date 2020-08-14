MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu yeni sezonun bütçesini belirledi! 8 milyon TL...
GeriFutbol Altınordu yeni sezonun bütçesini belirledi! 8 milyon TL...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Altınordu yeni sezonun bütçesini belirledi! 8 milyon TL...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu yeni sezonun bütçesini belirledi! 8 milyon TL...
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’da A takımın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.

Ligde üst üste 7’nci sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı-lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak.



İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon TL’lik bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti. Geçen sezonki kadrosundan Berkay, Yasin, Kemal, Ali Yaşar, Batuhan ve Okan’la yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor’dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek’le anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerde altyapı patentli gençler takımda en düşük rakamlara oynuyorlar.

VALİ KÖŞGER’E ZİYARET

Altınordu yönetimi, İzmir’e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in yer aldığı ziyarette Vali Köşger, görev yaptığı her yerde çocuklara ve gençlere yönelik projelere destek verdiğini, İzmir’de de aynı doğrultuda ilerleyeceğini vurgulayıp, Altınordu’yu yerli ve milli bir proje olarak yakından takip ettiğini ifade etti. Altınordu Başkanı Özkan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.

 

Altınordu yeni sezonun bütçesini belirledi 8 milyon TL...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle