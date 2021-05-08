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GeriFutbol Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off'a kalmak için kazanmak zorunda
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off'a kalmak için kazanmak zorunda

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Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off'a kalmak için kazanmak zorunda

TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla play-off barajında giren Altınordu, yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak.

Balıkesir Atatürk Stadında saat 18.00'de başlayacak Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında 6. sıradaki durumunu koruyup play-off'a kalmak isteyen Altınordu, son hafta öncesinde 55 puana sahip 7. sıradaki Ankara Keçiörengücü'nün 2 puan önünde yer alıyor. 

Ankara Keçiörengücü ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak Altınordu, yarınki maçı kazandığı takdirde Ankara Keçiörengücü maçının sonucuna bakmaksızın play-off'a kalacak.

Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile ligin ilk devresindeki maçta golsüz berabere kalmıştı.

Altınordu, TFF 1. Ligde play-offa kalmak için kazanmak zorunda

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