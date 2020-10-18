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Haber Giriş: 18.10.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor..."

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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor..."
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Altınordu, deplasmanda Adanaspor'a 5-2 mağlup olarak ligin ilk 5 haftasında 2. mağlubiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 5. hafta maçında Altınordu, Adanaspor'a konuk oldu.

Kırmızı-lacivertli ekip, 7 ve 18. dakikalarda yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarının ilk dakikasında da kalesinde golü gören Altınordu, 3 farklı geriye düştü. 77. dakikada farkı 1'e indiren İzmir temsilcisi bu golden 5 dakika sonra kalesinde 4. golü gördü. Maçın skorunu Adanasporlu Ergin Keleş 90+3. dakikada attığı golle 5-2 olarak tayin etti. 



Şok mağlubiyet şaşırttı

Lige 2-0'lık Menemenspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, ardından sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra önce deplasmanda Boluspor'u 2-1, sonra ise sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 4 hafta sonunda 9 puana ulaşarak en iyi lig başlangıcına imza atmıştı.

Adana'ya umutlu bir şekilde giden Altınordu, ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol atan ve hiç gol yemeyen Adanaspor'a 5-2'lik skorla mağlup olarak beklemedik bir sonuca imza attı. Maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, çok fazla pas hatası yaptıklarını ve son vuruşları değerlendiremediklerini söyledi.

Eroğlu, üzgün olduklarını belirterek, "Toparlanmamız gerekiyor" dedi.

 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Toparlanmamız gerekiyor...

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