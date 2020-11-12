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GeriFutbol Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "ALFA, altın madeni gibi..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "ALFA, altın madeni gibi..."

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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "ALFA, altın madeni gibi..."
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Takım'a çıkardıkları genç oyuncuların, çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yere ulaşacaklarını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) yetişen kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan'ın bu sezon forma şansı bulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ALFA'nın "altın madeni" olduğunu belirtti.

ALFA'dan çıkanlara şans verdiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Yusuf Acer ve daha bir çok oyuncumuz ALFA'dan çıkan altın madenleridir. A Takım'da onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz. Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır."

 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: ALFA, altın madeni gibi...

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