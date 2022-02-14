Altınordu tecrübeye sarıldı! 26.4 yaş ortalamalı kadro...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı #Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Trumptan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdiTrump'tan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi!#ABD
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıBakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
Bilim Kurulu üyesinden Molnupiravir açıklaması: İlk 5 gün kritikBilim Kurulu üyesinden 'Molnupiravir' açıklaması: İlk 5 gün kritik#Koronavirüs
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu tecrübeye sarıldı! 26.4 yaş ortalamalı kadro...

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri
Altınordu tecrübeye sarıldı 26.4 yaş ortalamalı kadro...

Spor Toto 1’inci Lig’de art arda 5 mağlubiyet alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın geçen sezon açıkladığı, "İlk 11’de özkaynaktan yetişen en az 4 genç futbolcu oynatma" kriterinden bu sezon ilk kez taviz verdi.

Haberin Devamı

İzmir temsilcisi son olarak evinde 2-1 kaybettiği Gençlerbirliği maçında ilk 11’de altyapı patentli 3 oyuncuya şans verdi.

Kaleci Ali Emre (23), sağ bek Furkan (19) ve gurbetçi sağ kanat Kenan (19) dışındaki 8 futbolcunun transferle kulübe gelen isimler olması dikkat çekti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11’de Ali Dere (29), Kubilay (27), Erdi (25), Volkan (31), Ahmet İlhan (34), Kürşad (26), Hüsamettin (26) ve Recep (32) olmak üzere dış transferle takıma katılan tecrübeli oyunculara görev verdi.

Kırmızı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında sahaya 26.4 yaş ortalamasıyla çıktı.

Altınordu’da bu sezon İstanbulspor (D), Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor (D) maçlarında ilk 11’de 7 genç futbolcu forma giymişti.

İzmir ekibi çarşamba günü ligde düşme hattındaki rakiplerinden Altaş Denizlispor’a Ege derbisinde konuk olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi