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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Altınordu taraftarını üzdü!

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Altınordu taraftarını üzdü!
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TFF 1. Lig’de sezona Menemenspor deplasmanında 3 puanla başladıktan sonra evinde Bursaspor’a 2-0’lık skorla teslim olan Altınordu, galibiyet hedeflediği maçta sahadan eli boş ayrılarak taraftarını üzdü.

Kendisi gibi yabancı oyuncusu bulunmayan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursa karşısında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen İzmir temsilcisi savunmada açıklar verince yenilgiye mahkum oldu. İç sahadaki ilk sınavında kaza yapan kırmızı-lacivertliler, haftaya Beypiliç Boluspor deplasmanında kazanıp yara sarmaya çalışacak. 



"Kazanmamız gereken önemli bir maçtı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik, oyun üstünlüğü bizdeydi. Karşımızda dirençli bir Bursaspor vardı. Sert bir oyun oldu. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarıda golü aradık ancak olmadı. İkinci yarıda da genel olarak üstünlük bizdeydi. Bursaspor golü bulunca dirençleri iyice arttı. 1-0 geriye düştükten sonra yine gol aradık ancak 2-0’dan sonra direncimiz düştü. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Ligin daha başındayız. Üretme ve sonuçlandırma anlamında sıkıntı yaşadık" şeklinde konuştu.

 

Altınordu taraftarını üzdü

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