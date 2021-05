Altınordu, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Futbol kamuoyunda genel görüş olarak Play-Off'a kalan 4 takım arasında Süper Lig şansı en düşük ekip olarak gösterilen kırmızı-lacivertliler, Samsunspor karşısında elde ettiği zaferle algıları kırdı. Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmadan, gençlere şans vererek mücadele etmesi ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kırmızı-lacivertli ekip ilk 6'ya kaldıktan sonra, "Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum" açıklaması yapması bu algının oluşmasında başrol oynadı. Ancak teknik ekip ve takım sergilenen futbolla Süper Lig'i ne kadar istediklerini gösterdi.

Üst üste 7'nci sezonunu geçirdiği ligde kadrosu her yıl değişime uğramasına, Avrupa'da ülkemize temsil eden Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarını başka kulüplere satmasına rağmen iddialı olmayı başaran Altınordu, oyun sistemi ve felsefesinin önemini gözler önüne serdi. Yarı final rövanşında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'u eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen İzmir temsilcisi, 51 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor. Gol yemeden kazanarak önemli bir avantaj yakaladıklarını dile getiren Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Her oyuncum oyun kurgusunu ve görevlerini ezbere biliyorlar. Oyun sistemleri üzerinden bizi bu sene başarıya getiren farklı farklı sistemleri en iyi şekilde uygulayan bir takımız" dedi.



ERHAN'IN PAYI BÜYÜK



Altınordu'nun zorlu Samsunspor maçındaki galibiyetinde en önemli paylardan biri de kaleci Erhan Erentürk'ün oldu. Müsabakanın uzatma dakikalarında rakibin kazandığı penaltı vuruşunda Gökhan Alsan'a gol izni vermeyen Erhan, rövanş öncesi takımının büyük bir avantaj elde etmesini sağladı. Samsun'da her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak İzmir ekibi, rakibine 1-0 yenilirse müsabakada ek süre oynatılacak. Samsunspor 2-1 kazansa bile finale yükselen yine Altınordu olacak.

