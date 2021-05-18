Canlı Anlatım İzle | Altınordu Samsunspor maçı (Play Off'da kritik mücadele)
Altınordu ile Samsunspor, TFF 1. Lig'in Play Off ilk mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Haberimizden Altınordu Samsunspor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.
Altınordu Samsunspor maçı ile TFF 1. Lig Play Off mücadelelerinde heyecan dolu mücadele devam ediyor.
İkinci yarı oynanıyor...
Altınordu: 1
Samsunspor: 0
GOL: 49' Yusuf Arslan
ALTINORDU SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in Play Off ilk mücadelesinde Altınordu, Samsunspor'u konuk ediyor. Saat 18.00'da başlayan olan mücadele, Bein Sports HD 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Altınordu XI: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet, Furkan, Enis, Recep, Metehan
Samsunspor XI: Nurullah, Mücahit, Yalçın, Veli, Erkam, Djedje, Yasin, Gökhan, Savicevic, Hamroun, Nadir
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren Altınordu'nun rakibi Yılport Samsunspor, Süper Lig'e direkt yükselme şansını averajla kaybetmişti.
İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
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