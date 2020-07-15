Altınordu para basıyor

İlk olarak 2016 mayıs ayında Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a hemen ardından Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek dikkatleri üzerine çeken Altınordu, şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar ve İtalya'da Roma'da oynayan Cengiz'den satış paylarıyla birlikte toplam 11 milyon Euro gelir elde etti.

Kırmızı-lacivertliler, iki yıldızının Avrupa'da farklı ülkelerdeki kulüplere transfer olması durumunda yetiştirme bedeli kazanmaya devam edecek. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer (1) ve Barış Alıcı'dan (1) toplam 2 milyon euro kasasına koyan Altınordu, Berke'nin haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduruyor. Berke'den 1 milyon 250 bin euro daha alma hakkı olan kırmızı-lacivertliler iki oyuncunun başka kulübe satışından yüzde 20'şer pay alacak. Bu sezon başında Alican Özfesli'yi 700 bin Euro'ya Başakşehir'e kaleci Erce Kardeşler'i 3 milyon TL'ye Trabzonspor'a kaleci Ozan Can Oruç'un 600 bin TL'ye İttifak Holding Konyaspor'a Yusuf Acer'i 500 bin TL'ye Çaykur Rizespor'a satan Altınordu, son olarak kaleci Muhammet Taha Tepe'yi 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a vererek futbolcu satışlarından 13.7 milyon euro ve 6.4 milyon TL kazandı.

OYUNCU SATIŞI SÜRECEK

Altınordu yönetimi yeni transfer döneminde de oyuncu satışlarına devam edecek. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen stoper Ravil Tagir, orta saha oyuncusu Burak İnce, sağ bek Kerim Alıcı ve ön libero Oğulcan Ülgün'ün yanı sıra kulübe transferle gelen orta saha oyuncusu Muhammed Mert ve sağ kanat Atakan Üner'in kırmızı-lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırarak yuvadan uçabileceği belirtlidi. İzmir temsilcisi oyuncu satışından elde edeceği gelirlerle yeni sezon kadrosunu şekillendirecek.

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