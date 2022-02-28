Altınordu, Menemenspor tek golle yendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni görüntüler geldi Rus ordusu bir adım daha yaklaştıYeni görüntüler geldi! Rus ordusu bir adım daha yaklaştı#ABD
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kievde büyük patlama Siren sesleri yükseliyorKiev'de büyük patlama! Siren sesleri yükseliyor#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barış müzakerelerinde ilk tur sona erdi Peş peşe açıklamalarBarış müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Peş peşe açıklamalar#RUSYA
Çavuşoğlundan Montrö açıklaması: Kıyıdaş olan-olmayan ülkeleri uyardıkÇavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş olan-olmayan ülkeleri uyardık#Çavuşoğlu
FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...#FIFA
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligine direkt katılabilecek mi UEFA ve FIFAnın men kararı sonrası netleşti...Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek mi? UEFA ve FIFA'nın men kararı sonrası netleşti...#Şampiyonlar Ligi
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu, Menemenspor tek golle yendi

#Altınordu#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig
Altınordu, Menemenspor tek golle yendi

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Maçtan Dakikalar

4. dakikada sağ kanatta gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan’ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Erdi’nin pozisyonunda kaleci Batuhan Şen, topu uzanarak kornere çeldi.
10. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında, ceza yayı önünde topla buluşan Ahmet Sagar, direkt kaleyi denedi. Kaleci Ali Emre topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
33. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu’da Kürşad’ın pasıyla topla buluşan Kubilay, yaklaşık 20 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleye sert şut gönderdi. Kaleci Batuhan soluna uzanarak topu tokatladı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
45+2. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor’da Emre Adıgüzel’in ortasına ceza sahası içinde gelişine vuran Ahmet Sagat’ın şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
50. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağından Abdullah’ın pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ahmet Sagat, kavisli bir vuruşla topu iki direğin birleştiği yere vurdu. Kaleci Ali Emre topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
57. dakikada sol kanattan atağa çıkan Altınordu’da, Şeref çizgiye inerek kale önüne ortaladı. Kale önünde topa dokunan Ahmet İlhan’ın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla oyun alanını terk etti.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah’ın ortasında defansı aşan topla sol çaprazda buluşan Batuhan Kırdaroğlu, kaleye sert şut gönderdi ancak kaleci Ali Emre iki hamlede topu kontrol etti.
77. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu’da, Ali Dere’nin ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Ahmet İlhan yerden sert şut gönderdi, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan x, Oğuzhan Çapar x, Seyfettin x, Emre Adıgüzel xx, Cisse xx, Emir x (Emre Özer dk. 46 x), Abdullah xx (Berkan dk. 86 ?), Himmet x (Kehinde dk. 72 x), Batuhan Kırdaroğlu x (Mahmut dk. 86 ?), Ahmet Sagat xx
Yedekler: Murat, İsmail, Oğuzhan Aydoğan, Kerem, Jiakponna, Ubah
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx, Volkan xx, Erdi xx, Ali Dere xx, Kürşad xx (Muzaffer dk. 63 x), Kubilay xx (Yusuf Arslan dk. 90 ?), Recep xx, Şeref x (Feytullah dk. 63 x), Ahmet İlhan xxx, Hüsamettin x (Anıl dk. 78 x)
Yedekler: Serhat, Rıdvan, Kenan, Sami, Yusuf Esendere, Rahmi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Ahmet İlhan (dk. 77)(Altınordu)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Çapar, Cisse (Menemenspor), Kürşad, Kubilay, Ali Emre (Altınordu)
(SY-BA-S)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu