Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.



İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.



- Toplam 32 futbolcu forma giydi



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 32 farklı isme şans verdiği Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu tüm maçlarda forma giydi.



İzmir temsilcisinde en golcü isimler 5 gole imza atan Ahmet İlhan Özek ile 4 gol kaydeden Metehan Mimaroğlu oldu.



Toplam 33 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Kahraman Demirtaş ve Sami Satılmış takımlarını eksik bıraktı.

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