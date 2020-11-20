Altınordu kritik sınavda! Konuk İstanbulspor...
TFF 1’inci Lig’de hafta içinde evinde oynadığı erteleme maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını tekrar kanıtlayan Altınordu yarın kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbulspor’u konuk edecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak 10’uncu hafta mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında stadyuma seyirci alınmayacak.
Altınordu’da sakatlıkları bulunan sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak.
Ligde 8 maçta 18 puan toplayan Tuzlaspor ve yine 8 maç oynayan İstanbulspor’un averajla gerisinde 9 maçta 17 puanla üçüncü sırada bulunan İzmir ekibi, rakibini yenerek zirveyi eline geçirmeyi hedefliyor.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kritik maçı kazanıp yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.
ALTINORDU'nun muhtemel 11'i...
"Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Can, Ufuk, Furkan Çil, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Enis"
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