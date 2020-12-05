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DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Altınordu kritik Keçiörengücü sınavında

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Altınordu kritik Keçiörengücü sınavında
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TFF 1. Lig'de son 2 haftanın lideri Altınordu yarın evinde takipçisi Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde oynadığı 11 maçta 23 puan toplayan lider Altınordu, aynı periyotta 21 puanı hanesine yazdıran 2'nci sıradaki Başkent ekibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Kırmızı-lacivertlilerde koronavirüse atlattıktan sonra idman eksiğini kapatan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli kadroda yer alacak. Kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan, sakatlıkları süren Yiğit Emre ve Emre Nefiz ile son test sonuçları negatife dönen ancak antrenman eksiği olan Enis, Hüseyin Altuğ ve Yiğithan forma giyemeyecek. Son 3 maçını gol yemeden kazanan ve 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu, Keçiörengücü'nü yenerek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Altınordu kritik Keçiörengücü sınavında

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