Altınordu Kocaelispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligde çıktığı 15 maçta sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgiyle ayrılan Altınordu, 13 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor. Son 5 maçta sadece 1 kez galip gelen İzmir temsilcisi, evinde kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Körfez temsilcisi ise 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 23 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor. Son 5 maçta iki galibiyet, 3 mağlubiyet alan Kocaeli ekibi, deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

ALTINORDU KOCAELİSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, bugün sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.