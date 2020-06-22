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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Altınordu istediğini aldı

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Altınordu istediğini aldı
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TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, kümede kalma mücadelesi veren rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.

Zorlu deplasmana en kötü 1 puan hedefiyle giden kırmızı-lacivertliler, kaybetmediği gibi Boluspor'la arasındaki makasın daralmasını da önledi.

Kazanılan 1 puanın çok önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Pandemi öncesi iyi futbol oynayan ancak skora yansıtmakta zorlanan iki takımın mücadelesini izledik. Ligin uzaması nedeniyle iki takım da kendi performanslarını ortaya koymakta zorlandı ve mücadele açısından eksik kaldı. Bu şartlarda alınan 1 puan bizim için önemli. Ligin kalan haftalarında en fazla puanı toplayıp sıralamada yukarıda olmak istiyoruz" dedi.

 

Altınordu istediğini aldı

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