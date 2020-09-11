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GeriFutbol Altınordu, "İçinde İzmir Var" temalı formalarıyla görücüye çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Altınordu, "İçinde İzmir Var" temalı formalarıyla görücüye çıktı!

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon formalarını tanıttı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, bugün Menemenspor'a konuk olacak A takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların "İçinde İzmir Var" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokaklarını anlatan figürlerin yer aldığı formaların tanıtım videosunda oyuncular Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce'nin yer aldığı kaydedildi.

Altınordu, İçinde İzmir Var temalı formalarıyla görücüye çıktı

"BİZ" adı verilen "kaynaşma" sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitimlerini sürdüren genç futbolcuların da oynadığı tanıtım filminde gençler, A takım oyuncularına ait formaları soyunma odasından alıp giyiyor ancak sonunda yakalanıyor.

 

Altınordu, İçinde İzmir Var temalı formalarıyla görücüye çıktı

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