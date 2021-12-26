Altınordu içerde çok farklı! 22 puanın 18'i İzmir'de...

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Devre arasına 7 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgiyle giren kırmızı-lacivertliler, topladığı 22 puanın 18’ini İzmir’de hanesine yazdırdı.

Altınordu evinde Bursaspor, Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor’u mağlup ederken; Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor ve Yılport Samsunspor’a boyun eğdi.



Deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi sadece 1 galibiyet alırken, 1 kez beraberlik elde edip, 6 da yenilgi gördü.

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu’da ara transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kulübün yapısına uyacak nokta transferler yapmak için ince eleyip sık dokuyan kırmızı-lacivertliler, stoper ve kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.

Altınordu’da fazla forma şansı bulamayan bazı gençlerin kiralık olarak gönderilmesi de gündemde.

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