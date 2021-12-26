Altınordu içerde çok farklı! 22 puanın 18'i İzmir'de...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Pjanic transferinin hikayesini anlattı Seregen hocayla İstanbulda oturuyorduk, bana dedi ki...Pjanic transferinin hikayesini anlattı! 'Seregen hocayla İstanbul'da oturuyorduk, bana dedi ki...'#Miralem Pjanic
Bu kez de iptal krizi Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldıBu kez de 'iptal' krizi! Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldı#ABD
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Sayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu Milli Piyango biletlerine yoğun ilgiSayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi#Milli Piyango
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlarİstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar#Papağanlar
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu içerde çok farklı! 22 puanın 18'i İzmir'de...

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri
Altınordu içerde çok farklı 22 puanın 18i İzmirde...

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulan Altınordu, iç sahada topladığı puanlarla ayakta kaldı.

Haberin Devamı

Devre arasına 7 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgiyle giren kırmızı-lacivertliler, topladığı 22 puanın 18’ini İzmir’de hanesine yazdırdı.

Altınordu evinde Bursaspor, Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor’u mağlup ederken; Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor ve Yılport Samsunspor’a boyun eğdi.

Deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi sadece 1 galibiyet alırken, 1 kez beraberlik elde edip, 6 da yenilgi gördü.

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu’da ara transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kulübün yapısına uyacak nokta transferler yapmak için ince eleyip sık dokuyan kırmızı-lacivertliler, stoper ve kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.

Altınordu’da fazla forma şansı bulamayan bazı gençlerin kiralık olarak gönderilmesi de gündemde.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk