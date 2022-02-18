Altınordu gol yollarında zorlanıyor! Son 4 maçta...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanda felaket Yolcular kayıp iddiasıYunanistan'da felaket! 'Yolcular kayıp' iddiası#Yunanistan
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
UEFAda geceye Cüneyt Çakır damgası İspanyollar şaşkın...UEFA'da geceye Cüneyt Çakır damgası! İspanyollar şaşkın...#Cüneyt Çakır
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi Real Madride transferi...Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi! Real Madrid'e transferi...#Transfer
3 gün gece gündüz çalıştılar, olmadı Acı haber bu sabah geldi...3 gün gece gündüz çalıştılar, olmadı! Acı haber bu sabah geldi...#Afganistan
Tacizci doktor tutuklandı Onlarca kadın muayeneden kaçmışTacizci doktor tutuklandı! Onlarca kadın muayeneden kaçmış#Tunceli
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattıSosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattı!#Tiktok
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu gol yollarında zorlanıyor! Son 4 maçta...

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Gol
Altınordu gol yollarında zorlanıyor Son 4 maçta...

Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarıda oynadığı 6 karşılaşmada puan yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu, son 4 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

İzmir temsilcisi son 4 haftada İstanbulspor’a 5-0, Bursaspor ve Altaş Denizlispor’a 1-0, Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilirken, bu periyotta gol atan tek oyuncu Recep Aydın oldu. Ligde 24 maçta kalesinde gördüğü 49 gol ile en fazla gol yiyen takım olan kırmızı-lacivertliler, savunmada olduğu gibi hücumda da etkisiz kalınca düşme hattından kurtulamadı. 

Son galibiyetini 24 Aralık’ta iç sahada 2-1’lik skorla Beypiliç Boluspor karşısında alan Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Play-Off hattındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor’u yenerek yaklaşık 2 ay sonra 3 puan sevinci yaşamayı hedefliyor. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon en kötü dönemini geçiren İzmir temsilcisi, kalan 12 maçında ateş hattından çıkıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Gol

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık