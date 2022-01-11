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Altınordu fırsat tepti! Yeniden düşme hattında...

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri
Altınordu fırsat tepti Yeniden düşme hattında...

Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarının ilk maçında evinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup olan Altınordu, 10’uncu sıraya yükselme fırsatını kaçırıp, kendisini yeniden düşme hattında buldu.

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Üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından çıktığı randevuda 2 kez öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan İzmir temsilcisi, 22 puanda kalarak 13’üncü sıradan 16’ncı basamağa geriledi.

Haftayı puansız kapatan Manisa FK, Kocaelispor ve Tuzlaspor’u geride bırakma şansını kaybeden Altınordu, sahadan eli boş ayrılarak Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor ve Keçiörengücü’nün kendisini geçmesine engel olamadı.

İyi oyunlarına rağmen basit goller yiyerek Keçiörengücü’ne yenildiklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kaybetmememiz gereken önemli bir maçtan mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz. İlk yarıda oyunu elimizde tuttuk. İstediğimiz skoru da bulduk. Rakibin uzun toplarla pozisyon bulmak istediğini biliyorduk. Birçok maçta olduğu gibi top yine bizim ayağımızdayken kalemizde golü gördük. Sonrasında kötü oynasak da yine öne geçmeyi bildik. Fakat sonrasında yediğimiz basit iki golle sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldık. Rakip öne geçtikten sonra yaptığımız gereksiz telaş oyunumuzu kötü etkiledi" dedi.

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri

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