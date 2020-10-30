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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı! Muhtemel 11...

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Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı! Muhtemel 11...
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TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu yarın evinde 14'üncü basamaktaki 5 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ramazan Keleş düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle stada seyirci alınmayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde idman eksiğini kapatan stoper Yiğithan ve iyileşen sağ bek Emre şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Sakatlığı süren stoper Yusuf ise kadroda yer almayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2012 yılından bu yana görev aldığı İzmir ekibinin başında 300'üncü resmi maçına çıkacak. 



ALTINORDU’NUN MUHTEMEL 11’İ

Erdoğan Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

 

Altınordu evinde Bandırmaspora karşı Muhtemel 11...

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