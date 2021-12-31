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Altınordu eski yıldızı Metehan Mimaroğlu'nun peşinde

#Spor Toto 1. Lig#Metehan Mimaroğlu#Altınordu
Altınordu eski yıldızı Metehan Mimaroğlunun peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışı ikinci devrede de sürdürerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı.

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Kırmızı lacivertliler, Adana ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 198 dakikada görev alıp, sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da 29 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergileyen Metehan'ın kulübende forma şansı bulamaması nedeniyle İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Metehan'ı 4 milyon TL bonservis ücretiyle Adana Demirspor'a satan Altınordu, tecrübeli futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Altınordu yönetimi oyuncunun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Metehan Mimaroğlu#Altınordu

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