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GeriFutbol Altınordu eski başkanı Cavit İşyapan hayatını kaybetti
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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Altınordu eski başkanı Cavit İşyapan hayatını kaybetti

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Altınordu eski başkanı Cavit İşyapan hayatını kaybetti
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Altınordu eski başkanlarından Cavit İşyapan, bu sabah hayatını kaybetti. İşyapan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Gülbahçe Köyü Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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