Altınordu eski başkanı Cavit İşyapan hayatını kaybetti
Altınordu eski başkanlarından Cavit İşyapan, bu sabah hayatını kaybetti. İşyapan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Gülbahçe Köyü Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik.— Altınordu FK (@AltinorduFK) November 18, 2020
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/F7j2l8RDyH
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