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Altınordu camiasının acı günü

#Altınordu#Muzaffer Çetin#Futbol
Altınordu camiasının acı günü

Altınordu, eski futbolcusu ve eski kulüp müdürü Muzaffer Çetin, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı-lacivertliler, Muzaffer Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Altınordu Futbol Kulübü’nün 1965-1966 sezonunda Süper Lig’e çıkan efsane kadrosunda sol bek olarak yer alan ve 1959-1967 yılları arasında 8 yıl boyunca kırmızı-lacivertli formayı terleten Muzaffer Çetin, 83 yaşında hayatını kaybetti. Muzaffer Çetin’in vefat haberi üzerine Altınordu, başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Altınordu’muzun 66 Ruhu Takımının sol beki Muzaffer Çetin, hayatını kaybetti. Muzaffer Çetin, centilmen bir sporcu olarak tanınırdı. Futbol hayatı boyunca bir kez deplasmanda Ankaragücü maçında sahadan atılan Muzaffer Çetin, 1970 yılından sonra defalarca Altınordu'da kulüp müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

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#Altınordu#Muzaffer Çetin#Futbol

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