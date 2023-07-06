Altınordu, Çağlar Söyüncü’den bu kez para kazanamadı

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Kırmızı-lacivertliler, Çağlar’ın son 5 sezonda formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımı Leicester City’de serbest kaldıktan sonra Atletico Madrid’e bonservissiz imza atması nedeniyle dayanışma katkısı alamayacak.

Madrid temsilcisi, İngiliz kulübüne bonservis bedeli ödeseydi Altınordu’da bu transferden gelir elde edecekti.



Leicester, geçen sezon Çağlar’a sözleşmesini uzatıp sezon sonu bonservis bedeli getirerek gitmesini teklif etmiş, 27 yaşındaki milli defans oyuncusu bu teklifi kabul etmeyince kadro dışı kalmıştı.

Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayan savunmacı Altınordu’ya şimdiye kadar 7.9 milyon Euro kazandırmıştı.

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A Milli Takım’da da kaptanlığa kadar yükselen Çağlar’ın 2016’da Freiburg’a transferinden 2.5 milyon Euro bonservis ücreti olmak üzere bonuslarla 3.3 milyon Euro kazanan Altınordu, oyuncunun 2018’de Leicester’a transferinden 4.6 milyon Euro pay elde etmişti.