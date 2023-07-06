×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Altınordu, Çağlar Söyüncü’den bu kez para kazanamadı

Güncelleme Tarihi:

#Atletico Madrid#Altınordu#Çağlar Söyüncü
Altınordu, Çağlar Söyüncü’den bu kez para kazanamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 13:10

TFF 2’nci Lig’e düşen Altınordu, Cengiz Ünder’le birlikte Türk futboluna kazandırdığı en önemli iki oyuncudan biri olan Çağlar Söyüncü’nün İspanya La Liga devi Atletico Madrid’e transferinden para kazanamadı.

Haberin Devamı

Kırmızı-lacivertliler, Çağlar’ın son 5 sezonda formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımı Leicester City’de serbest kaldıktan sonra Atletico Madrid’e bonservissiz imza atması nedeniyle dayanışma katkısı alamayacak.

Madrid temsilcisi, İngiliz kulübüne bonservis bedeli ödeseydi Altınordu’da bu transferden gelir elde edecekti.

Leicester, geçen sezon Çağlar’a sözleşmesini uzatıp sezon sonu bonservis bedeli getirerek gitmesini teklif etmiş, 27 yaşındaki milli defans oyuncusu bu teklifi kabul etmeyince kadro dışı kalmıştı.

Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayan savunmacı Altınordu’ya şimdiye kadar 7.9 milyon Euro kazandırmıştı.

Haberin Devamı

A Milli Takım’da da kaptanlığa kadar yükselen Çağlar’ın 2016’da Freiburg’a transferinden 2.5 milyon Euro bonservis ücreti olmak üzere bonuslarla 3.3 milyon Euro kazanan Altınordu, oyuncunun 2018’de Leicester’a transferinden 4.6 milyon Euro pay elde etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atletico Madrid#Altınordu#Çağlar Söyüncü

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuck büyük konuştu, Elondan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuck büyük konuştu, Elon'dan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso