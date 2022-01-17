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Altınordu bir türlü toparlanamıyor

#Altınordu#Tff1.Lig#Altınordu Haberleri
Altınordu bir türlü toparlanamıyor

Spor Toto 1. Lig'de uzun süre düşme hattında geçirdiği ilk yarının son 5 maçından 4 galibiyetle ayrılarak devre arasına mutlu ve umutlu giren Altınordu, ikinci yarıya 2'de sıfırla start vererek yeniden korkulu rüya görmeye başladı.

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Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenildikten sonra dün 1-0 öne geçtiği Tuzlaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi, düşme hattından kurtulma şansını kaçırdı. Ara transfer döneminde arayışta olmasına rağmen henüz takviye yapmayan İzmir ekibinde Ahmet Dereli, Ahmet İlhan ve Recep gibi asların yokluğu hissedildi.

Alt sıraları ilgilendiren maçta oyun anlamında her iki takımın da iyi performans ortaya koyamadığını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İki takım da orta alanda çok fazla mücadele etti. İlk yarıda skoru yakaladık. Rakibin ilk yarıda direkten dönen top ve golü dışında pozisyonu yoktu. Bireysel hatadan golü yedik. İkinci yarıda topu rakip alanda oynamak istedik fakat duran bir toptan kalemizde golü gördük. 2-1'den sonra oyun anlamında zemin anlamında topa sahip olmada sıkıntılar yaşadık. Mücadele ettik fakat pozisyon üretemedik. Üretemediğin zaman da gol atamıyorsun. İki maçtır kaybediyoruz. Bir an önce toparlanmamız lazım" dedi.

ENİS DESTAN'DAN CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ

Altınordu ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tam bir centilmenlik örneği yaşandı. Köşe atışı yakınında oluşan karambolde top oyun alanı dışına çıkınca maçın hakemi aut kararı verdi. Altınordu'nun genç oyuncusu pozisyonda topun kendisinden çıktığını maçın hakemine söyledi. Karşılamanın hakemi Adem Cinek, Enis Destan'a teşekkür ederek aut kararını korner olarak değiştirdi. Enis, altyapıda görev aldığı dönemde yine kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta göndererek Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.

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