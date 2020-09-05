Altınordu Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü istiyor!

Atakan Üner’i siyah-beyazlılara satan ve Beşiktaş’la iyi ilişkileri olan kırmızı-lacivertlilerin Muhayer Oktay’dan sonra Oğuzhan’ı da kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Beşiktaş yönetimiyle bu hafta bir araya gelecek İzmir ekibinin transferleri resmileştirmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Oğuzhan, geçen sezon İstanbulspor’da kiralık olarak forma giymişti.

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